Norwegians passasjertall falt med 95 prosent i november

– Pandemien fortsetter å ha en negativ innvirkning på driften vår. Med reiserestriksjoner i hele Europa, er etterspørselen svært lav. Det er imidlertid veldig gode nyheter for luftfarten at det snart vil komme vaksiner, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram i pressemeldingen hvor de dystre tallene blir presentert.

Fyllingsgraden for de få flyene som gikk i november var på 44,4 prosent, en reduksjon på 39 prosentpoeng. Selskapet håper nå på bedring til neste sommer.

– Sommerprogrammet vårt er nå ute for salg, og vi ser positive tendenser i bookingene. Det er tydelig at folk har begynt å tenke på sommerferien. Det er også verdt å merke seg at bookingene inn mot jul er gode, og vi har satt opp 62 ekstra avganger. Nå ser vi fram til å fly kundene våre hjem til jul, fortsetter Schram.

Norwegian har vært i dyp krise i lengre tid, blant annet på grunn av koronapandemien og høy gjeld.

Torsdag lanserte selskapet en ny kriseplan hvor de ber aksjonærene om fullmakt til å hente inn 4 milliarder kroner. I tillegg søkte Norwegian om konkursbeskyttelse for to datterselskap i Irland i november.

– Vi har som mål å få på plass et finansielt sterkt og konkurransedyktig flyselskap. Det vil medføre en ny finansiell struktur, en tilpasset flåtestørrelse og et forbedret tilbud til kundene våre, sa Schram i en pressemelding torsdag, i forbindelse med nyheten om den nye kriseplanen.