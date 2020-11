Ap og Frp med døren på gløtt for kontantstøtte til Norwegian

– Det kan være aktuelt, sier Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til Børsen.

Han får spørsmål om hvorvidt partiet vil være med på å gi kontantstøtte til luftfarten, noe blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for. Tidligere har Frp sagt nei til en krisepakke til Norwegian, men nå virker det som de kan være mer på gli.

– Det er ting vi også nå skal se på. Vi har dialog med fagforeningene, vi har hatt møter med ledelsen i selskapet. Vi vet om den prekære situasjonen de er i, sier Hoksrud.

Regjeringen har sagt nei til en slik kontantstøtteordning. Men Frp, Ap og SV har sammen flertall i Stortinget og kan tvinge det gjennom dersom de blir enige.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrlie, sier at også de kan være villige til å se på en slik løsning.

– Vi er åpne for det. Det viktigste for oss er at de tre norske flyselskapene overlever krisen, skriver han i en melding til Dagbladet.

Onsdag demonstrerte rundt 200 Norwegian-ansatte utenfor Stortinget med en klar bønn om støtte fra de folkevalgte. Før koronakrisen hadde Norwegian over 10.000 medarbeidere, men de neste månedene vil bare om lag 600 være i arbeid.