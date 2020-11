NHO Reiseliv om nye coronatiltak i Oslo: Vi må ha de samme støttetiltakene som i vår

– De nye restriksjonene setter reiselivet tilbake til samme situasjon vi hadde i mars. Da må vi ha de samme støttetiltakene som i vår, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hun mener kompensasjonsgraden må opp til minst 80 prosent og at utbetalingstaket per bedrift må økes til 80 millioner i måneden.

– Vi forventer at regjeringen får dette på plass i starten av neste uke. Noe annet er fullstendig uforsvarlig skal vi bevare restaurant- og utelivsbransjen i hovedstaden, sier Devold.

Kniven på strupen

Fredag presenterte Oslo kommune nye og strenge tiltak for å begrense smittespredningen i hovedstaden. Fra mandag blir det blant annet forbud mot innendørs arrangementer, alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys, og det blir full skjenkestopp i kommunen.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier til TV 2 at det nå er viktig med økonomisk hjelp til bransjen.

– Innstrammingene i Oslo og Bergen er utrolig dramatisk for mange virksomheter som allerede sto med kniven på strupen, og vil være kroken på døra for mange hvis det ikke eksisterer kompensasjonstiltak som tilsvarer den situasjonen, sier Kristensen.

– Vi har i snart to uker vært svært tydelige på hvilke tiltak som må på plass. Som vi har sagt hele tiden; kompensasjon må gå i takt med tiltak, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho Norway til TV 2.

Noho Norway driver flere av Oslos største utesteder.

Har forståelse, men …

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier de nye tiltakene i Oslo illustrerer alvorligheten i smittesituasjonen, og at de har forståelse for at det må tas grep for å begrense smitten.

– Men dette får nå svært store konsekvenser for bedriftene. Det gjør at det nå blir ekstra viktig å raskt få på plass kompenserende tiltak. Det haster å få en generell kompensasjonsordning for å berge bedrifter og arbeidsplasser gjennom denne krisen, sier Almlid.

Hånd i hånd

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) understreket på fredagens pressekonferanse at tiltakene vil ramme reiselivet hardt. Han ba regjeringen komme med nye økonomiske tiltak for å berge arbeidsplasser:

– Reiselivet og utelivet er dramatisk rammet og opplever dramatisk omsetningssvikt i en bransje som sysselsetter mange med lav formell kompetanse.

– Smittetiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. Vi skal redde liv og helse, men også arbeidsplasser. De økonomiske tiltakene må styrkes. Jeg ber om at regjeringen kommer med nye økonomiske tiltak. Tiltakene må vare så lenge pandemien varer, sa byrådslederen.