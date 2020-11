NVE pålegger strømleverandører å slutte med fastpris

Fra før har fem leverandører avviklet kontrakter etter varsel om vedtak fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Formålet med bestemmelsene er å sikre en sammenheng mellom fakturakravet og forbrukernes faktiske, løpende strømbruk.

– Disse avtalene er komplekse og lite etterprøvbare for forbrukeren. Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

Formålet med den nye bestemmelsene er at det skal være enkelt å forstå for kunden.

– Disse avtalene bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig. Det skal være enkelt for forbrukerne å forstå strømavtalene og orientere seg i markedet, slik at de kan gjøre gode valg ut fra egne behov, og ikke betale mer enn nødvendig for strømmen, sier Lund.

Dette er strømleverandørene som har fått pålegg om avvikling:

LOS AS, avtalen «Energikonto»

Eidsiva Energi AS, avtalen «Jevn Faktura»

Trøndelagskraft AS, avtalen «Full Kontroll»

NorgesEnergi AS, avtalen «Strømkonto»

Hallingkraft AS, avtalen "Lik betaling"

Hafslund Strøm AS, avtalen «Lik betaling»

Fortum Markets AS, avtalen «Lik Betaling»

Midt Energi AS, avtalen «Lik Betaling»

Orkland AS, avtalen «Jevn Betaling»

Fjordkraft, avtalen «Full Kontroll»*