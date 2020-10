Nybø lover mer hjelp til uteliv og reiseliv

Det nye forslaget legges fram på en pressekonferanse i Stavanger klokka 15 fredag ettermiddag.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv kom tidligere denne uka med en advarsel om at de nye tiltakene som er satt inn for å slå ned coronasmitten, kan betyr at mange hoteller og serveringsbedrifter må stenge.