DNB-overskudd på 5,5 milliarder i tredje kvartal – 513 millioner lavere enn i fjor

Resultatet før skatt viser på 6,9 milliarder kroner, mot 7,6 i samme periode i fjor, viser kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag.

Til tross for at usikkerheten fortsatt er høyere enn normalt, opplever banken høy aktivitet og god vekst, skriver DNB i en børsmelding.

Konsernsjef Kjerstin Braathen sier gjeninnhentingen av norsk økonomi på flere områder har gått raskere enn mange hadde fryktet.

– Derfor har vi i dette kvartalet hatt muligheten til å hjelpe mange av kundene våre med boligdrømmer eller investeringer i deres bedrifter. Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god, med vekst i kvartalet på henholdsvis 1,4 og 1,8 prosent, noe vi ikke så for oss for et halvt år siden, sier Braathen.

Påvirkes av lavt rentenivå

Netto renteinntekter var på 9 298 millioner kroner i tredje kvartal, noe som er 686 millioner mindre enn i tilsvarende kvartal året før, og henger sammen med rekordlave renter i Norge og internasjonalt.

– Det lave rentenivået påvirker alle banker, også DNB. I månedene etter nedstengning har vi hatt mye mer kundekontakt enn normalt, og behovene har vært svært varierte. Selv om noen fortsatt sliter, er det også mange som har åpnet dørene og er tilbake på jobb. Den rekordlave renten har gitt personkundene økt kjøpekraft, noe som samtidig skaper muligheter og vekst for en stor del av bedriftskundene våre, sier Braathen.

Finansielle nøkkeltall

DNBs finansielle nøkkeltall for tredje kvartal (tilsvarende kvartal i 2019):

* Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 7,7 milliarder kroner (8,9)

* Resultatet var 5,5 milliarder kroner (6,1)

* Resultat per aksje ble 3,41 kroner (3,64)

* Egenkapitalavkastningen ble 9,5 prosent (10,9)

* Kostnadsgraden var 42,5 prosent (38,8)

* Ren kjernekapitaldekning var 18,9 prosent (18,3)