Wizz Air: Vi vil overholde det norske regelverket

– Wizz Air følger gjeldende lover og reguleringer i alle land vi opererer i. Det er avgjørende og uunnværlig for vår virksomhet. Vi respekterer den norske arbeidslivsmodellen fullt ut og vil selvsagt overholde det norske regelverket, sier personaldirektør Johan Eidhagen i en pressemelding.

Pressemeldingen kommer etter at flyselskapet har fått kritikk etter uttalelser fra Wizz Air-sjef József Váradi om at Wizz Air «er et flyselskap uten fagforeninger.» Uttalelsen kom da selskapet presenterte sine planer for innenriksruter i Norge.

Onsdag gjorde statsminister Erna Solberg (H) det klart at hun støtter en boikott av selskapet.