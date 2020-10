Norwegians nye kriseplan forutsetter statlig milliardstøtte

Selskapet fikk en lånegaranti på 3 milliarder kroner i den statlige krisepakken til luftfarten i mars. Nå vil Norwegian be om nye milliarder i støtte fram til markedet er normalisert, melder NRK.

– Vi kommer til å be om mer støtte slik at vi kan komme gjennom vinteren og inn mot 2022, hvor vi regner med at vi er mer eller mindre tilbake slik det var før korona, sier Norwegian-sjef Jacob Schram.

– Det blir ikke bare staten som må hjelpe oss gjennom den runden. Det blir faktisk alle de som også var med å hjelpe oss i den første runden – som obligasjonseiere, aksjeeiere, bankene, leasingselskapene, sier han.