Nytt flyselskap ber om 1,5 milliarder kroner i statlig oppstartshjelp

Det skriver E24 som har fått tilgang til søknadsbrevet som Braathen har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet. Av brevet fremgår det at Braathen ber om inntil 500 millioner kroner i hybridkapital og inntil én milliard kroner i statlige lånegarantier.

I brevet skriver Braathen at det i forretningsplanen legges opp til at statens kapitalinnskudd «vil bli tilbakebetalt innen fem år», men at det åpnes for at staten kan konvertere hybridkapitalen til aksjer.

Han hevder videre at når det nye flyselskapet er i drift og koronapandemien er over, så «vil staten dermed ha fått tilbake sine kapitalutlegg».

Tirsdag kom nyheten om at et nytt, norsk flyselskap har som mål å starte opp i 2021. Teamet bak selskapet har lang erfaring fra norsk luftfart og skal ledes av Braathen.

Det nye flyselskapet planlegger å starte opp med fem fly og ha første fly i lufta i løpet av første halvår neste år. Planen er å ha nærmere 400 ansatte innen 2022.