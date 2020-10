Dette portrettet med Olav Thon ble først publisert i Kapital 20. mars 2018.



Hva slags klokke har du på armen?

– Jeg har fått mange gaver i mitt liv, deriblant en veldig tykk gullklokke som veide nesten et halvt kilo. Det føltes i hvert fall slik - om man skal gå fem mil på ski og løfte stavene ganske ofte. Så jeg tenkte: Hvorfor ikke heller kjøpe en Swatch-­klokke? Og så jeg gikk ned og kjøpte denne, sier Thon til Kapital og holder frem plastklokken sin.

– Er det viktig for deg om den er billig eller dyr?

– Det er kun ett krav – at den duger.

– Betyr den noen for deg?

– Nei. Det viktigste er at den viser absolutt riktig tid.

– Ser du mye på klokken?

– Jeg ser vel ikke så veldig ofte på klokken, men jeg holder meg jo litt à jour da. Jeg har en venn som kastet sin gullklokke ut gjennom vinduet, og sa «jeg vil ikke være slave av deg!» Siden har han ikke hatt klokke.

– Hva betyr tid for deg?

– Tid er noe man ikke skal sløse bort! Hvert eneste minutt er et minutt som er forbrukt. Noen vil si at det er bortkastet tid å gå i fjellet, men for meg er hvert eneste minutt i fjellet viktig. Men minuttene i en god forhandling på kontoret er også viktig.

– Har du alltid hatt et bevisst forhold til tid?

– Det er med dyp, dyp beklagelse jeg ser at noe av den tiden jeg har forbrukt, kunne jeg ha brukt bedre. Jeg burde ha brukt mye tid til å utdanne meg bedre innen språk. Jeg liker jo å reise, og det er jo litt dumt å komme til Frankrike uten å snakke et ord fransk. Men i stedet var jeg en meget interessert bridgespiller. Så jeg kastet nok bort mye tid på bridge.

– Har ditt forhold til tid endret seg med årene?

– Det er klart at etterhvert som man nærmer seg 100, ha-ha – jeg er jo 95 om et par måneder, så får man jo et litt annet forhold til tid. Selvfølgelig, ingen vet om man overlever morgendagen. Det vet man ikke, enten man er teenager eller gammel, men det er klart at tiden blir mer begrenset når man nærmer seg 95 år. Da kan man vanskelig legge an et 20 års perspektiv.

– Hvis du skulle sløse med tiden, hva ville du sløst den bort på?

– Jeg ville kanskje ha vært noen timer mindre på kontoret. Brukt litt mer tid i naturen, og undret meg over alt det rare som man ser der.

– Hvilken tid på døgnet har du det best?

– Jeg er glad i morgener. Det er ny dag, nye muligheter og nye forventninger. Det å sette seg i bilen, eller på sykkelen, på vei til kontoret. Få tak i sekretæren og se hva som har kommet inn i løpet av kvelden og natten. Jeg favoriserer ikke aftenen på samme måte.

– Er du født blid?

– Ikke blid. Jeg er født glad! sier Thon synger ut:

– Gla har je vuri

fresk er je født.

Jenter i armen

hadde jeg støtt,

danse med surt

og danse med søtt.

Mazurka!↔

