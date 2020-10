Tangen setter ikke alle pengene inn i banken likevel

Bakgrunnen for avgjørelsen er at det er for få banker som er tilstrekkelig solide og høyt nok ratet til å plassere så mye penger som Tangen har, melder Dagens Næringsliv.

Tangen planla å sette hele formuen sin i banken. Det slipper han, ifølge et brev fra Norges Bank.

Norges Bank skriver i brevet at det samlet sett har vist seg vanskelig å spre investeringene tilstrekkelig til å unngå betydelig eksponering mot enkeltbanker.

Etter flere uker med politisk diskusjon ble det enighet om ansettelsessaken, og Tangen begynte jobben som ny oljefondssjef 1. september. Tangen forpliktet seg til å kvitte seg med eierandelen i hedgefondet AKO Capital og sette alle pengene fra fondsinvesteringer i banken.