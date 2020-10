Dempet jobbfall i august

Etter et bratt jobbfall i månedene etter innføringen av smitteverntiltakene mot corona i mars, stoppet jobbfallet på rundt 5 prosent i juni og juli, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I august 2020 var nedgangen i antallet jobber redusert til 3,5 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Ifølge SSB betyr dette at konsekvensene av oppsigelser, langvarige permitteringer, mindre bruk av tilkallingsvikarer og færre nyansettelser ser ut til å ha vært mindre i august enn de var i perioden mai-juli.

Tallene viser også at unge voksne og ungdom er hardest rammet: Hele 30 prosent av nedgangen i antallet lønnstakere fra august 2019 til august 2020 kom blant personer under 25 år.

SBB understreker at statistikken er å anse som eksperimentell og at den er opprettet for å gi informasjon om de store endringene som har oppstått på arbeidsmarkedet på grunn av coronakrisen. Disse store endringene medfører imidlertid endret usikkerhet i sysselsettingsstatistikkene.