Fellesforbundet i Rogaland vurderer sympatistreik for bussjåførene

Mandag ble det arrangert en fanemarkering til støtte for de streikende bussjåførene i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

– Misnøyen med årets lønnsoppgjør er allerede stor hos oss. Diskusjonen er i gang, og streikemoralen er utrolig høy, sier regionleder Morten Larsen i Fellesforbundet i Rogaland.

De har 160.000 medlemmer i ryggen, som jobber i industrien, byggebransjen, hotell og restaurant og transport. Larsen sier at de ser en mulighet til for bussjåførene til å hale innpå industriarbeiderne som de siste årene har rykket fra lønnsmessig.

– I år har busselskapene en unik mulighet, fordi industrien og frontfagene har fått et såpass lite lønnstillegg. Da er det desto bedre mulighet for sjåførene å ta igjen etterslepet. Busselskapene burde benytte anledningen, særlig når vi ser at til og med polske sjåfører velger å reise hjem fordi lønna i Norge er så dårlig, sier Larsen.