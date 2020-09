SAS' redningsplan godkjent av aksjonærene

SAS la i juni fram et forslag til redningsplan for selskapet etter at coronapandemien hadde rammet luftfarten kraftig over hele verden.

Men planen fikk ikke nok støtte blant kreditorene, og etter hvert kom SAS-ledelsen med et nytt, revidert forslag som i begynnelsen av september gikk gjennom.

Det er nå godkjent av selskapets aksjonærer, og SAS kan gå i gang med å hente inn pengene som rekapitaliseringsplanen skal sikre.

Planen innebærer en utvidelse av aksjekapitalen, og de nye aksjene legges ventelig ut for salg i oktober. SAS får i tillegg et milliardlån fra den danske og svenske staten.