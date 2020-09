Brudd i IKT-forhandlingene – mekling på trappene

– Det var for stor avstand mellom partene til å fortsette forhandlingene, sier forbundssekretær Torbjørn Sundal i EL og IT Forbundet, som også ledet forbundets forhandlingsdelegasjon.

Avtalen partene forhandlet om, dekker flere bedrifter i IKT-bransjen, deriblant Komplett Services, Telia Norge og en rekke andre.

– Vi har ikke kommet til enighet fordi EL og IT Forbundet har fremmet krav som vil innebære en endring i NHOs tariffstruktur, og som vil kunne påvirke andre tariffområder. Dette vil kunne få negativ betydning for våre medlemsbedrifter, sier direktør for arbeidsrett og HMS Birgit Abrahamsen i Abelia.

EL og IT Forbundet har 38.000 medlemmer. Forbundet organiserer lønnstakere landet over innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.