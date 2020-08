Beregning: Tangen må betale 300 millioner kroner i formuesskatt

En beregning Aftenposten/E24 har gjort, viser at Tangen må ut med totalt 60 millioner kroner i formuesskatt i løpet av skatteåret 2020.

Dersom formuesskatten blir liggende fast de kommende fem årene, som hans åremål varer, vil han betale rundt 300 millioner kroner i formuesskatt i denne perioden.

Dette er nærmere 15 millioner kroner mer i året enn hva han måtte betalt dersom han beholdt pengene i fond. Årsaken er at aksjer og fondsandeler verdsettes med 35 prosent rabatt når skatten skal regnes ut.

Tangen varslet mandag at han kommer til å selge seg helt ut av hedgefondet Ako Capital, som han var sentral i å bygge opp. Dette for å fjerne alle eventuelle interessekonflikter når han trer inn i rollen som ny sjef for oljefondet.

Årslønnen på 6,65 millioner kroner som han får i den jobben, er langt fra nok til å veie opp for det han taper i formuesskatt og den eventuelle verdistigningen han kunne fått gjennom å ha pengene i fond.

– Han kommer til å få en rente på rundt null prosent i året, slik rentene er på bankinnskudd ute i Europa nå, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank1 Markets til Aftenposten/E24.