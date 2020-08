Nedbemanning i Discovery – 17 stillinger kan bli berørt

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har gjennomgått drøftelser med tillitsvalgte og informerte organisasjonen i dag om at vi setter i gang individuelle drøftelser. Vi kommer ikke til å kommentere konkret hvilke deler av organisasjonen dette rammer før vi har gjennomført siste del av prosessen, sier operativ leder Espen Skoland i Discovery Norge til Kampanje.

Han opplyser videre at de regner med å være ferdig med prosessen i løpet av september.

Det er i dag 135 personer ansatt ved det norske Discovery-kontoret. Siden 2015 har Discovery kuttet rundt 100 stillinger, mens rundt 60 nye har kommet til. Siste runde med nedbemanning fant sted høsten 2018. Den gang mistet elleve personer jobben.

Selskapets NJ-tillitsvalgte, Karoline Nordvald Barak og Anita Raaberg, stiller seg ikke bak ledelsens omstillingsplaner.

– Omorganiseringer er alltid krevende for ansatte, spesielt i disse dager. Vi står midt oppe i en pandemi som har skapt utrygghet og usikkerhet knyttet til fremtiden for alle, ikke minst betyr det et svært uoversiktlig og usikkert arbeidsmarked for de berørte, skriver de i en uttalelse til Kampanje.