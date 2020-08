Dyrsku'n får økonomisk kompensasjon av regjeringen

Dyrsku'n skulle etter planen blitt arrangert mellom 11. og 13. september, men måtte for første gang avlyses på grunn av coronapandemien. Messa er blitt arrangert på Seljord siden 1866.

– Dyrsku'n er en institusjon – for bønder, for bygdefolk og for folk flest. Dyrsku'n er en folkefest og en møteplass. Det har vært viktig for meg å legge til rette for at Dyrsku'n skal komme seg igjennom denne krevende perioden og være i stand til nye arrangement i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Daglig leder for arrangementet, Geir Helge Espedalen, har tidligere sagt at han regner med et omsetningstap på omtrent 70 millioner kroner som følge av avlysningen.

– Dyrsku’n regner med å gå med et underskudd på rundt 20 millioner kroner som følge av at årets messe ikke avholdes. Vi får se om vi kan få på plass ytterligere midler i fortsettelsen, sier Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som har jobbet sammen med Dyrsku’n opp mot regjeringen for å sikre en kompensasjon.