Intersport-hackere på verstingliste

Intersport meldte onsdag at kunders betalingsinformasjon har kommet på avveie etter et dataangrep. Hackere som utfører denne typen angrep går under paraplybetegnelsen «Magecart», skriver E24.

IT-magasinet Wired har tidligere plassert Magecart på listen over de «farligste personene på internett». På den samme listen er Facebook-sjef Mark Zuckerberg, USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

I 2018 ble hackerne knyttet et angrep på British Airways, hvor betalingsinformasjonen fra rundt 380.000 kunder ble stjålet.

Angrepet mot Intersport er knyttet til utsjekking fra nettbutikken Intersport.no, trolig i deler av perioden 17. april til 18. juni i år.

Kunder som har handlet i nettbutikken i tidsrommet, bes kontrollere kontoutskrifter og umiddelbart kontakte sin bank om de oppdager noe mistenkelig.