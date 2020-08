Passerer en milliard kroner i corona-erstatninger

Det er særlig avbestilling av reiser til utlandet som har ført til store erstatninger. Erstatning for andre typer reiseskader har derimot gått ned, slik at de samlede erstatningene i år trolig ikke blir mye høyere enn i 2019.

– Det som har vært spesielt i år, er at vi fikk et enormt antall skademeldinger på våren, særlig knyttet til avbestillinger. Dette førte til lang ventetid for kundene og hektiske dager for saksbehandlerne. Nå er heldigvis behandlingstiden i ferd med å bli mer normal, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

45.000 erstatningssaker

Selskapet har registrert cirka 45.000 erstatningssaker knyttet til corona så langt. I tillegg til avbestillinger, har mange fått erstatning for transport hjem og ulike utgifter knyttet til sykdom.

– Nå begynner vi å se konsekvensen av at de fleste nordmenn har feriert i Norge i år. Det kommer nå uvanlig mange skademeldinger som gjelder saker innenlands, særlig om sykdom og avbrytelse av reise, sier Rysstad.

Bobiler, campingvogner og fritidsbåter

Dessuten er det en klar økning i antall skademeldinger om bobiler, campingvogner og fritidsbåter.

Samtidig er det nå stadig færre saker som gjelder corona. I en enkelt uke i slutten av mars fikk Gjensidige mer enn 7.000 skademeldinger knyttet til corona. Disse utgjorde nesten 90 prosent av alle sakene den uka.

Den siste uka i juli var det derimot 1.400 skademeldinger, hvorav 600 gjaldt corona og 800 vanlige skader.