Røde Kors har tapt flere titalls millioner på festivalavlysninger

Det viser Røde Kors' foreløpige beregninger, skriver NRK.

Lokalforeningene i Røde Kors har fått 45 millioner kroner i inntektstap fra avlyste festivaler og andre arrangementer de skulle deltatt på ut september.

Nå håper organisasjonen at de kan hente inn noe av inntektstapet fra regjeringens andre krisepakke for frivilligheten.

– Vi håper at de får kompensert mye av dette og er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill her, sier kommunikasjonssjef Øistein Mjærum i Røde Kors.

Søknadsfristen for denne krisepakken går ut 15. september.