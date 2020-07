Fire First-hoteller i Norge får nye eiere etter konkurs

Det skriver Dagens Næringsliv og E24.

– I helgen ble det inngått avtale med Host Hoteleiendom AS. De overtar driften av First Hotel Millennium, First Hotel Grims Grenka, First Hotel Breiseth og First Hotel Atlantica, sier bostyrer Egil Hatling til E24.

Selskapet har også sikret seg aksjene i First Hotel International AS, Host Hotel G AB og Hotel Management Sverige AB. Det innebærer at Host overtar driften av fire hoteller i Sverige.

Hva som skjer med First-hotellene i Bergen og Hamar, er foreløpig uvisst. De driftes av konkursboet inntil videre.

First Hotel & Suites Oslo West ble tidligere i bobehandlingen tilbakeført til gårdeier.

Eiendomskonsernet Host er en del av Flying Elephant, som eies av Asmund Haare. Han og familien eide en tredel av Maribel-konsernet som meldte oppbud 14. juli.

Maribel-konsernet, som drev over 50 First og Moxy-hoteller i Norge, hadde en gjeld på over én milliarder kroner.