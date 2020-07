Hotellkonsernet Maribel er konkurs

I vinter skrev avisa at konsernet hadde betydelig underskudd og også hadde brutt lånebetingelsene.

Det økonomiske uføret som har fulgt coronakrisen, ble siste spiker i kista for selskapet, opplyser Maribel-sjef Pål Mørch til avisa. Han sier selskapet har en gjeld på over én milliard kroner.

Hotellene har ifølge Mørch positiv kontantstrøm, og de er stadig fulle. Han sier det er vanskelig å si hvor mange ansatte som blir rammet av konkursen.

– Det er første gang jeg er med på en konkurs. Vi må forsøke å få etablert en organisasjon som gjør at dette kan driftes videre. For First Hotel som merkevare er det helt avgjørende at vi ikke kommer i en situasjon der gjester blir satt på gaten, sier han.

Les også : Både Ap og SV med sterk kritikk mot Erna Solberg etter hotell-oppsigelser