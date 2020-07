NHO Reiseliv: – Steg tilbake fra kanten av stupet

– Denne åpningen vil bety enormt mye for norsk reiseliv. Å ta imot gjester fra land som Nederland, Italia, Spania og særlig Tyskland kan gi muligheter for bookinger også etter at nordmenn drar hjem fra fellesferie, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Ifølge tall fra SSB fra sommeren 2019, er det flest europeiske gjester som kommer til Norge fra landene Tyskland, Nederland, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Spania og Italia. Tyskere sto for hele 1,5 millioner av disse overnattingene.

Aktuelt: Regjeringen åpner for karantenefrie reiser til de store ferielandene fra 15. juli

Øverst på reiselivsnæringens ønskeliste når det gjelder ferieåpning for nordmenn og reisende til Norge, har nettopp vært Tyskland og Hellas.

NHO Reiseliv etterlyser at regjeringen nå øker markedsføringsmidler til Innovasjon Norge, som et ledd i å bygge opp igjen reiselivet

– Det er helt nødvendig å fylle på kassa til Innovasjon Norge, slik at vi kan markedsføre reiselivet opp mot viktige land som Tyskland. Vi er i en eksepsjonell situasjon, og regjeringen må være fremoverlente med disse midlene, sier Krohn Devold.

Hurtigruten: – Ekstremt gode nyheter

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, er meget glade for at mange viktige turistland i Europa nå er unntatt UDs reiseråd.

Fra 15. juni åpnes det for at personer fra en rekke land i Europa får komme karantenefritt til Norge. Samtidig kan nordmenn fritt reise ut til de samme landene.

– Dette er ekstremt gode nyheter etter en krisesommer for norsk reiseliv. At det nå åpnes for gjester fra Tyskland og flere andre europeiske land gjør at flere kan trappe opp virksomheten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han presiserer at dette også skaper en trygghet og forutsigbarhet som er nødvendig for at utenlandske turister skal velge Norge istedenfor andre reisemål utover høsten og vinteren.

At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

– Tyskland er det viktigste enkeltmarkedet for reiselivet i Norge. På en vanlig sommer skaper tyske turister inntekter for om lag 100 millioner kroner hver eneste dag i Norge. For oss i Hurtigruten er rundt 40 prosent av sommergjestene tyske, sier Skjeldam.