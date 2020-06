Scandic Norge nedbemanner med rundt 1.000 årsverk

I en pressemelding tirsdag skriver selskapet at coronaviruset har fått store konsekvenser, og at de fleste av kjedens hoteller har vært helt eller delvis stengt de siste månedene.

– Når hotellene nå gjenåpnes, forventes det en gradvis vekst i etterspørselen, men i likhet med andre aktører i bransjen går Scandic Norge en krevende økonomisk tid i møte. Som en følge av den økonomiske situasjonen og bortfall av arbeidsoppgaver, har selskapet besluttet å nedbemanne med om lag 1.000 årsverk, skriver selskapet.

– Dette er noe vi ønsket å unngå, og jeg føler virkelig med våre fantastiske ansatte som blir berørt av dette. Scandic Norge er hardt rammet av coronakrisen og står i en krevende økonomisk situasjon. Det er helt nødvendig å tilpasse virksomheten til den nye hverdagen, sier fungerende administrerende direktør Asle Prestegard.

Nedbemanningsprosessen vil starte i august, og den får konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet. Ifølge selskapets årsrapport hadde selskapet 5.600 ansatte i Norge i 2019.

– Vi er takknemlige for støtten vi har fått så langt, som har hjulpet oss å dekke noen av våre faste og uunngåelige utgifter. Nå vil det blant annet være viktig at myndighetene fortsetter med støtteordninger og kommer med lettelser i midlertidige restriksjoner, slik at vi kan ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig i tiden som kommer, sier Prestegard.