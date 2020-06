Norwegian kansellerer Boeing-ordre på 97 fly

Kanselleringen gjelder fem 787 Dreamlinere og 92 737 Max, ifølge meldingen.

– Norwegian har i tillegg levert et krav for å få igjen forhåndsbetalingen knyttet til flyene og kompensasjon for at 737 Max-flyene måtte settes på bakken og for motorproblemene på 787-ene, skriver selskapet.

Nyheten kommer bare timer før Norwegian skal holde sin forsinkede generalforsamling tirsdag.

Boeing ville natt til tirsdag ikke gi noen kommentarer om det som beskrives som «kommersielle diskusjoner» selskapet har med kundene sine.

– Norwegian Air Shuttle er en langvarig Boeing-kunde. Som med mange andre aktører som går gjennom en utfordrende tid, jobber vi med å finne veien videre, skriver de videre, skriver en talsperson for Boeing i en epost til E24.

Ønsker avtale

Norwegian som allerede slet med konsekvensene av de tekniske problemene med 787 Dreamliner og at 737 Max ble satt på bakken som følge av to ulykker, ble hardt rammet da koronapandemien slo inn. Nesten all trafikk har vært innstilt, og selskapet vedtok i mai omfattende kapitalendringer hvor gjeld ble omdannet til aksjer og tidligere kreditorer dermed ble store eiere i flyselskapet.

– Norwegian har hatt en dialog med Boeing for å løse problemene med 787 og 737 Max og få erstatning for tapene. Dialogen har fram til nå ikke ført til en avtale om en rimelig kompensasjon til selskapet, skriver Norwegian.

– Vi har fortsatt et ønske om å komme til en avtale, men gjør vi ikke det, så blir det som vi har kommunisert i dag, sier finansdirektør Geir Karlsen til E24 mandag kveld.

Del av kjempeordre

Ordren som nå kanselleres er en del av en kjempebestilling Norwegian leverte i 2012. Selskapet skulle kjøpe til sammen 222 nye fly fra Boeing og Airbus for 127 milliarder kroner. Avtalen med Boeing innebær kjøp av 122 fly – 100 Boeing 737 MAX8 og 22 Boeing 737–800.

Avtalen inneholdt også en opsjon på ytterligere 100 Boeing 737 MAX8-fly.

Da flyselskapet la fram sin årsrapport for 2019 den 9. juni ble det varslet at selskapet etter redningsaksjonen fremdeles vil trenge rundt 2,2 milliarder kroner i ny kapital i løpet av andre kvartal neste år.