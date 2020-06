Ikea bryter samarbeidet med Geelmuyden Kiese

PR-eksperten Hans Geelmuyden i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese (GK) har vekket sterke reaksjoner i forbindelse med sine utspill i en debatt om mangfold.

Til Kampanje sa Hans Geelmuyden blant annet at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK» – noe som fikk kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf til å reagere. Ashraf og GK-sjefen diskutere videre på førstnevntes Facebook-side.

– Du fremstår som en autoritær ekstremist, og vil aldri lykkes med å sette munnkurv på meg. Lær deg vestlige verdier, og ikke misbruk dem, skrev Geelmuyden blant annet.

I forrige uke kom det fram at LO bryter samarbeidet med kommunikasjonsbyrået. Nå velger Ikea Norge å gjøre det samme, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har hatt et mangeårig samarbeid med GK, og flere av de dyktige medarbeiderne der, i form av en rammeavtale. Den velger vi nå å avslutte, med tre måneders oppsigelsesperiode i henhold til kontrakten. For Ikea er det viktig at alle våre samarbeidspartnere og leverandører opptrer i tråd med Ikeas retningslinjer og verdier. Vi har tidligere blitt sitert på hva vi mener om Hans' uttalelser, som er en medvirkende årsak til av nå avslutter samarbeidet, sier kommunikasjonssjef Helene Løken i Ikea Norge til avisen.