Lakseprisen stuper

Ved utgangen av denne uka lå kiloprisen for norsk eksportert fersk laks, 61,92 kroner, nesten 21 prosent lavere enn da året startet, men er fortsatt et godt stykke over bunnivået på 54,66 kroner kiloen i uke 19, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det ble eksportert drøyt 16.000 tonn fersk laks i uke 25, 6,4 prosent mindre enn i uka før.

Kiloprisens for frossen laks lå på 63,49 kroner. Det ble eksportert 250 tonn frossen laks i uke 25.