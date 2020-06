Lysbakken frykter bølge av oppsigelser i høst

– Det er ingen grunn til å tro at krisen er over til høsten. Vi frykter at vi får en bølge av oppsigelser når høsten kommer, sa Lysbakken da SVs partiledelse holdt pressekonferanse tirsdag for å oppsummere det politiske halvåret.

Halvåret har vært fullstendig dominert av håndteringen av koronakrisen. Men selv om krisen ikke er over, ser vi nå mer og mer at normaliteten er tilbake i norsk politikk, ifølge Lysbakken.

– Nå er det høyrepolitikken som gjelder igjen, sa han.

Lysbakkens krav er at det nå må gjøres mer for de arbeidsløse og mindre for de på toppen av samfunnet.

– Krisepolitikken nå føres uten krav til rikfolk. Det er mangel på sosiale krav i støttetiltakene for bedrifter. For eksempel er det fortsatt mulig å motta statlig støtte, men samtidig si opp folk, eller kanskje betale utbytte til aksjonærene, påpekte han.