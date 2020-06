Lufthansa må kanskje søke konkursbeskyttelse

I en melding fra Lufthansas hovedkvarter i Frankfurt heter det at prosessen med å søke konkursbeskyttelse må starte nokså snart hvis avtalen med regjeringen ikke blir godkjent på den ekstraordinære generalforsamlingen 25. juni.

Uttalelsen kom etter at Heinz Hermann Thiele, Lufthansas største enkeltaksjonær, uttrykte tvil om finansieringsplanen, særlig den framtidige innflytelsen som politiske myndigheter vil ha over Lufthansa.

Lufthansa sier i lys av denne uttalelsen at det er mulig at stabiliseringspakken ikke får det nødvendige to tredels flertall under voteringen på generalforsamlingen.

Flyselskapet er i siste fase av forhandlinger med regjeringen om en redningspakke på 9 milliarder euro, en statsstøtte som er klarert med EU-kommisjonen.

