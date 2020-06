DN: Norge i samtaler om å gå inn i SAS igjen

I en børsmelding mandag morgen skriver SAS at de trenger 12,5 milliarder kroner for å komme seg gjennom coronakrisen.

Sverige og Danmark, som eier 29 prosent av SAS, er involvert i planene om å spytte inn ny kapital.

Norge har tidligere også vært medeier, men solgte sine siste aksjer i 2018. Nå bekrefter Arbeiderpartiets Sverre Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, overfor Dagens Næringsliv at det føres politiske samtaler mellom Sverige, Danmark og Norge om en felles plan og mulig egenkapital fra alle tre landene.

– Når SAS er i en situasjon som nå, bør vi heller ikke utelukke det. Vi er kjent med det som gjøres i Sverige og Danmark, og det er interessant å se på, sier Myrli.

En av årsakene til at det kan være aktuelt for Norge å komme tilbake som eier, er at norsk innenriks er det klart største hjemmemarkedet for SAS, og staten betaler for å holde et begrenset rutetilbud i gang under krisen.

Myrli har tidligere i krisen tatt til orde for at Norge bør gå inn som eier i SAS.