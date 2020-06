Hurtigruten vil ansatte opptil 300 norske sjøfolk

Det opplyser Hurtigruten onsdag.

De tre skipene tas ut av den vanlige trafikken på kystruten Bergen-Kirkenes når Hurtigruten skal dele disse rutene med Havila Kystruten fra 2021. Skipene skal isteden seile ekspedisjonscruise langs norskekysten med utgangspunkt i Bergen, Dover i Storbritannia og Hamburg i Tyskland.

– Rutetrafikken langs kysten og de nye ekspedisjonsseilingene utfyller hverandre perfekt. I alle år har vi blitt kontaktet av gjester som ønsker mer tid i hver havn, og destinasjoner som drømmer om anløp av Hurtigruten. Nå har vi flere skip og større fleksibilitet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Nye navn på skip

Skipene som settes inn på ekspedisjonscruise, er MS Trollfjord fra Bergen, MS Otto Sverdrup (tidligere MS Finnmarken) fra Hamburg og MS Maud (tidligere MS Midnatsol) fra Dover. De skal gå på drivstoff iblandet biodiesel.

Skipene vil blant annet jevnlig besøke Stavanger, Træna, Reine, Fjærland og Værlandet, steder som ikke har anløp i dag.

– Vi har over tid sett en klar trend der flere ønsker reiser som starter nærmere hjemmet, uten unødvendige flyreiser. Dette har blitt ytterligere forsterket av coronapandemien. De nye seilingene våre er et perfekt alternativ for dem som vil oppleve Norge uten å fly, sier Skjeldam.

Under norsk flagg

De tre skipene skal seile under norsk flagg. Det betyr at selskapet skal ansette mellom 250 og 300 nye norske sjøfolk før seilingene starter i 2021, opplyser Hurtigruten.

Kystruten mellom Bergen og Kirkenes er populært kjent som hurtigruten, og dette er også navnet på selskapet som fram til nå har betjent ruten. Avtalen med staten slår fast at skipene skal innom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes daglig. Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste i 2017 ut en anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

I mars året etter ble det kjent at både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire skip.