Høyre har brukt mest på fest

Summene partiene bruker på fest og moro har falt kraftig etter at praksisen ble offentlig kjent i 2018, og nå er 2019-regnskapene for partigruppene på Stortinget klare, skriver Aftenposten.

Høyre har overtatt tronen fra Frp som partigruppen som oppgir at de bruker mest statlige midler per årsverk på såkalte «velferdsutgifter». I praksis definerer skatteloven dette som penger til fest, hyggereiser, moro og sosiale arrangementer uten faglig innhold til personer innad i virksomheten.

Regjeringens regelverk for statsansatte hadde i 2019 en øvre grense på 486 kroner per person per år for hvor mye statlige virksomheter kan bruke på velferdstiltak. Høyres stortingsgruppe brukte i fjor 4.470 kroner per årsverk.

Sekretariatsleder Christine Wist i Høyres stortingsgruppe har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om på hvorfor partiet mener de fortjener å bruke betraktelig mer offentlige penger på fest og moro enn det statsansatte får lov til. Hun svarer heller ikke på hva de har brukt penger på.