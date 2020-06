Corona-krisen har rammet bilbransjen hardt. En rekke fabrikker har måttet stenge, samtidig har nybilsalget falt kraftig over hele verden.

Nå er det kutt og spareplaner som gjelder hos de aller fleste, også de som lager de mest eksklusive bilene.

Ett eksempel på det er Bentley. De tar drastiske grep for å komme gjennom situasjonen og rigge selskapet for det som ligger foran dem.

Britiske Autocar forteller nå at Bentley har tilbudt samtlige av sine 4.200 ansatte sluttpakke, basert på alder, lønn og arbeidserfaring. Målsetningen er at 1.000 av dem skal takke ja til tilbudet. Går ikke det, vil selskapet jobbe videre med andre måter å få ned antall ansatte på.

Klarte overskudd

Dette er starten på en strategiplan som Bentley kaller «Beyond100». Målsetningen skal blant annet være å sørge for at de blir økonomisk uavhengig av eierselskapet Volkswagen og best mulig skal kunne takle nedgangstider.

Bentley har tøffe år bak seg, men leverte et pent overskudd i 2019. Første kvartal i år gikk også svært bra, med et driftsresultat på godt over en halv milliard kroner. Så kom corona-krisen.

Det bygges igjen biler på Bentley-fabrikken i Crewe, men smittevernshensyn gjør at de bare produserer halvparten så mange biler som før corona-krisen.

I beste fall pluss i 2020

Fabrikken i Crewe, England måtte stanse all produksjon i syv uker. Det blir anslått at Bentley tapte rundt 250 millioner kroner i hver av disse ukene. Nå er fabrikken i gang igjen, men bare på 50 prosent av normal kapasitet. Dette for å mimimere smittefaren.

Nå skal Bentleys egne kalkyler være at de i beste fall vil være i pluss igjen i 2022. Og det betinger at de lykkes med sine kuttplaner.

Samtidig er de i gang med å elektrifisere bilene sine. Samtlige modeller skal tilbys med hybrid-drivlinje innen 2023. Og senest i 2026 skal Bentley komme med sin første elbil. Alt dette betyr store investeringer.

VIDEO: Det ruller over 20 eksemplarer av denne bilen på norske veier, selv om Bentley Bentayga starter på 2,4 millioner kroner

Norges-suksess

Her hjemme har satsingen på ladbar hybrid vært et lykketreff for den relativt nystartede norske importøren. De har solgt rundt 20 eksemplarer av den super-eksklusive SUV-en Bentayga, nesten samtlige er ladbare hybrider. Denne bilen har en startpris på 2,4 millioner, men ender fort på rundt 3 millioner når «nødvendig» utstyr er på plass.

Ladbare hybrider kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det gjør at kommende og ladbare biler fra Bentley vil få en solid «avgifts-rabatt», sammenlignet med modellene som i dag har bensinmotor.

