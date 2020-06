Det går mot rekordår for Polet

Ifølge E24 viser interne dokumenter at resultatet før skatt ventes å bli 365 millioner kroner, hele 211 millioner kroner bedre enn i budsjettet.

– Ja, jeg kan vel bekrefte at prognosene tilser det, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet.

– Samtidig var det med beregninger som tilsa at unntakstilstanden ville vare ut mai, men nå ser det jo ut som for eksempel reiserestriksjonene varer ut sommeren, så de tidligere scenarioene blir nå ganske konservative, fortsetter hun.

Ifølge næringslivsnettstedet spås omsetningen i 2020 å bli rundt 1,75 milliarder høyere enn budsjettert.

Mai-vekst på 44 prosent

Ved utgangen av mai hadde Vinmonopolets salg økt med 28 prosent målt mot samme periode i fjor, opplyste bedriften nylig. For mai isolert var veksten 44 prosent.

Det meste av veksten kom etter myndighetenes coronatiltak. På landsbasis selger Vinmonopolet nå rundt 2,2 millioner liter per uke mot et gjennomsnittlig salg på snaut 1,6 millioner liter per uke for 2019, het det i en pressemelding.

– Vinmonopolets salg har økt etter coronautbruddet, men ikke mer enn forventet med tanke på at grensehandel, taxfree på ferger og flyplasser og skjenking på restauranter, barer og kafeer for en stund har stoppet nesten helt opp, uttalte kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Kartongvin gir økning

Rødvin og hvitvin på kartong står for den største delen av salgsøkningen. For mange andre varekategorier er salget mer stabilt, og bestselgerlisten er relativt uforandret.

I mai i år har oppgangen i salget av svakvin vært 45 prosent sammenlignet med samme måned i 2019, ifølge Vinmonopolets egen oversikt. Desidert størst oppgang har fruktvin, med nesten 250 prosent.

For brennevin har økningen vært 39 prosent, og for eksempel har gin og rom begge hatt en vekst på 77 prosent.

Geografisk er økningen størst i Viken (71 prosent) og Innlandet (61 prosent), begge med grenseområder til Sverige.