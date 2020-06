Apple vant mot mobilreparatør fra Ski

Huseby fra Ski har blant annet drevet et firma som har reparert Iphone-telefoner og drevet med utskiftning av ødelagte skjermer.

Saken handler om hvorvidt han har hatt lov til å importere piratkopierte mobilskjermer fra Hongkong for så å montere dem på telefonene han reparerer. De piratkopierte produktene har hatt Apple-logo, og til tross for at de er blitt tusjet over, mente mobilselskapet at det var et brudd på merkevarelovgivningen – og trakk dermed mobilreparatøren for retten.

Må betale

Husby vant i tingretten, men Apple anket til lagmannsretten og vant. Nå har saken vært oppe i Høyesterett, som har gitt mobilgiganten medhold. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Høyesterett har konkludert med at Huseby skal betale 247.500 kroner til det amerikanske selskapet.

– Knusende dom

– Dommen er knusende for Huseby personlig, som har beskjeden inntekt. Amerikanske Apple, på sin side, tjente over 2.300 milliarder kroner samme år som de saksøkte reparatøren, sier Kaja Juul Skarbø, daglig leder i Restarters Norway, i en epost til NTB.

Restarters Norway er en organisasjon som blant annet jobber for «retten til reparasjon».

– De har selv skapt dette problemet ved å ikke gjøre reservedeler tilgjengelig for alle reparatører. Uavhengige reparatører kan da kun velge mellom tredjeparts-deler som ikke er gode nok, eller reparerte, originale deler, sier Skarbø videre.

Apples advokat Anders Ervin Solberg vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere saken overfor Dagens Næringsliv.