11.000 bedrifter har fått avslag på krisehjelp

Det er Dagens Næringsliv som har hentet inn tallene over hvor mange bedrifter som har fått midler fra regjeringens krisepakke under coronautbruddet. Skatteetatens tall viser at 32.433 selskaper har fått godkjent søknadene sine, mens 11.002 har fått avslag.

Til sammen er over 1,9 milliarder kroner utbetalt i kompensasjonsstøtte for mars og april.

– Det er flere årsaker til at søknader avslås. En årsak kan være at foretaket ikke oppfyller alle kriterier for å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, eller at søknaden har mangelfulle opplysninger. Det er mulig å søke på nytt, og det er mulig å klage på avslag. Klagefristen er satt til seks uker, skriver seksjonssjef i divisjon innsats Stine Olsen i Skatteetaten til avisen.