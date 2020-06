De siste årene har vært tøffe for bilbransjen. Helt siden Henry Ford satte bilproduksjon i system ved bruk samlebånd for mer enn 100 år siden, har bilindustrien vært en viktig del av verdensøkonomien.

Denne industrien sysselsetter mange hundre tusen mennesker, verden over. De siste par årene har fabrikker stengt og svært mange har mistet jobben.

15.000 mister jobben

Korona-situasjon har ikke akkurat gjort det enklere. Fallende salg, permitterte arbeidere og stengte fabrikker preger nå bransjen.

Franske Renault melder nå at de vil avskjedige ikke mindre enn 15.000 arbeidere som et ledd i en ny spareplan og omorganisering, som følge av koronakrisen.

Det kommer kort tid etter at Nissan, som er i en allianse med Renault og Mitsubishi, kunngjorde at 2.800 arbeidere mister jobben etter nedleggelse av en fabrikk i Barcelona.

Antallet som nå blir arbeidsløse er betydelig og tilsvarer omtrent innbyggerantallet i en middels stor norsk by.

Også antallet produserte biler skal kuttes hos Renault.

Kutter i antall produserte biler også

Renault skal med dette spare to milliarder euro over en treårsperiode. Den årlig produksjonen av biler skal etter planen reduseres fra drøyt 4 millioner biler og ned til 3,3 millioner biler innen 2024. Også det et betydelig kutt.

Salget stupte 25 prosent i første kvartal for Renaults del. To viktige årsaker er i synkende etterspørsel i Kina og overgangen til elektriske biler.

Franske fagforeninger er kjent for ikke å være gode å skubbe seg på. Men i dette tilfellet har fagforeningen godkjent og akseptert kuttene. Man håper å kunne begrense antallet oppsigelser ved hjelp av frivillige fratredelse, interne omrokeringer og også etterutdanning og omskoleringer av deler av de ansatte.

Det er uansett et stort antall ansatte som slutte.

Renault, som delvis er statseid, er også i samtaler med den franske regjeringen om en lånegaranti på 5 milliarder euro. Lån skal som kjent tilbakebetales. For å få til det må man tjene penger.

Må satse på elbiler og teknologi

Frankrikes president Emmanuel Macron kunne tidligere denne uken glede fransk bilindustri med en krise-pakke på svimlende 8 milliarder euro. Noe som tilsvarer 90 milliarder norske kroner.

Et historisk stort skippertak for å redde fransk bilindustri, beskriver presidenten krisepakken som.

Han redegjorde også for at fransk bilindustri i framtiden må satse ytterligere på elbiler, sammen med moderne teknologi som selvkjørings-teknologi. Og at dette vil bli i avgjørende for fransk bilindustri de kommende årene.

Han ønsker at nettopp den franske bilindustrien blir ledende på dette feltet.

Så gjenstår det å den om en fransk bilindustrien, som for øyeblikket er nede i «knestående», makter å innfri de ønskene. Lett blir det garantert ikke.

