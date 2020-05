Vil forlenge garantiordningen for flyselskaper til ut oktober

– Vi tilpasser oss markedssituasjonen for luftfarten, som nå står i en mer langvarig og alvorlig situasjon enn da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen lanserte 19. mars en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resten mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Nå når ordningen utvides til 31. oktober, kan flyselskaper som er i dialog med sine eiere og kreditorer om rekapitalisering, få bedre tid til å vurdere om de vil benytte garantiordningen, understreker departementet.

Endringene regjeringen nå foreslår må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.