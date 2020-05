Subsea 7 kutter 3000 ansatte

Totalt har oljeserviceselskapet 12.000 ansatte, og dermed vil hver fjerde miste jobben, skriver E24 og Dagens Næringsliv.

I en børsmelding opplyser selskapet at cirka to tredeler av kuttene vil gjelde midlertidig ansatte, og en tredel vil gjelde fast ansatte. Selskapet skal nå diskutere kuttene med tillitsvalgte, men det er ikke kjent hvor mye av arbeidsstokken i Norge som rammes. Totalt er det i overkant av 80 offshoreansatte i Subsea 7 Norway.

Tore Heggheim, som er klubbleder for 61 i Safe-klubben i Subsea 7 Norway, sier til E24 at de ikke har fått noe informasjon, og at de foreløpig har arbeid til utpå høsten for alle.

– Vi var gjennom en ganske omfattende nedbemanning i forbindelse med forrige nedtur. Jeg håper de største kuttene blir tatt utenlands, sier Heggheim til nettstedet.

I meldingen kommer det også fram at Subsea 7 i løpet av det neste året vil redusere den aktive flåten med opptil ti fartøy. Kuttene skal utgjøre omtrent 400 millioner dollar årlig.