Over 12.000 Boeing-ansatte i USA må gå

Boeing har den siste tiden håndtert en krise på fronter: Coronapandemien, som har ført til et kraftig fall i flyreiser, kom på toppen av krisen flyprodusenten sto i med flytypen 737 Max.

737 max-fly over hele verden ble satt på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til sammen kostet over 300 mennesker livet.

– Vi har dessverre kommet til det punktet der vi må starte ufrivillige avganger, skriver selskapets sjef Dave Calhoun i en epost til ansatte.

Flyprodusenten sa i april at selskapet må kvitte seg med 10 prosent av de ansatte. De kommende ukene forlater 5.520 ansatte selskapet frivillig gjennom sluttpakker og 6.770 mister blir sparket, de fleste i Seattle på USAs vestkyst.

I en annen kunngjøring fra Boeing heter det at produksjonen av 737 Max så smått har startet ved selskapets fabrikk i delstaten Washington og gradvis vil øke utover året.

I januar ble produksjonen stoppet ved fabrikken i Renton fordi det var usikkert når amerikanske luftfartsmyndigheter ville gi grønt lys til å sette flytypen i ordinær trafikk igjen.

Nyhetsbyrået Reuters meldte i april at en slik godkjenning ikke er ventet før i august.

Boeing har ikke sagt om produksjonen av 737 Max er knyttet til masseoppsigelsen hos den amerikanske flyprodusenten.