Nav har fått 295 tips om permitteringsjuks under pandemien

– Det er jo et høyt tipsantall i forhold til hva vi har erfart tidligere, særlig at den største mengden av dette gjelder virksomheter, sier direktør Ole Johan Heir i Nav Kontroll til NRK.

272 av de 351 tipsene gjelder virksomheter.

I forbindelse med coronautbruddet gjorde regjeringen flere endringer i permitteringsreglene for å bøte på den akutte krisen coronatiltakene har påført økonomien og arbeidsmarkedet.

Perioden med full lønn under permittering er utvidet fra 15 til 20 dager, og arbeidsgiverne må bare betale for to av dagene. Deretter tar staten regningen.

I en epost til NTB opplyser Nav at de 351 tipsene om mulig permitteringssvindel har kommet etter 12. mars, som var da regjeringen stengte ned landet i forbindelse med coronautbruddet.

Heir sier til NRK at 115 av sakene Nav har fått tips om, er henlagt, mens det ikke er konkludert i noen av de andre. Dersom Nav konkluderer med at det er jukset, vil de kreve pengene tilbake.

– Og de alvorligste tilfellene sender vi over til politiet for videre oppfølgning av påtalemyndigheten og domstolene, sier Heir.