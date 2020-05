Svenske grensekommuner håper på nye norske reiseråd

– En viktig dato, sier fylkesmann Georg Andrén i Värmland om 15. juni.

– Konsekvensen av grensestengningen er veldig stor for næringslivet, for grensekommunene og dermed også for hele Värmland, sier Fredrik Larsson (M), ordfører for regionstyret i Värmland.

Koronapandemien har gått hardt utover handelsstanden i svenske grensekommuner. Salget på Nordby kjøpesenter falt med hele 95 prosent, mens Daftö camping har hatt en nedgang på 97 prosent siden Norge stengte grensene til Sverige, skrev SVT i forrige uke.

– Det finnes ingen kunder

– Dette er Sveriges største kjøpesenter. Det finnes ingen kunder. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det vanskelig , sier Ståle Løvheim, sjef for Nordby shoppingsenter. Overfor Strömstads Tidning er han forsiktig optimist og håper på at grensene åpner i juni.

– Vi skal sørge for verdens mest koronasikre kjøpesenter, sier han til avisen.

Også lenger nord i landet kan de norske reiserådene gi dystre konsekvenser.

– Dersom nordmenn ikke kan reise til oss, blir det et hardt slag

Swedish Lappland Visitors Board, som representerer de 16 nordligste kommunene, hadde 470.000 norske gjestedøgn i fjor, hvorav 60 prosent var i juli.

– Dersom nordmenn ikke kan reise til oss i sommer blir det et hardt slag. Så selvfølgelig håper vi at restriksjonene på reiser i norden lettes i juni, sier administrerende direktør Andreas Lind.