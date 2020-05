SAS-eier ber Norge gjøre mer

– Det er ikke flyselskapene som har skapt situasjonen, men ekstreme forhold utenfor menneskers kontroll. Ingen selskaper kan løse dette alene, sier Wallenberg til Dagens Næringsliv.

Den svenske 64-åringen er én av tre familiemedlemmer i Wallenberg-konglomeratet i Sverige, som er største private eier i SAS.

– Alle landene må forholde seg til spørsmålet om flybransjen er viktig for kritisk infrastruktur og for at landet skal fungere. Mitt svar er utvilsomt: Ja. Norge er spesielt avhengig av luftfart, av topografiske grunner, sier han.

SAS sikret seg forrige uke et lån på 3,3 milliarder svenske kroner, hvorav 90 prosent er støttet av en statsgaranti fra Danmark og Sverige. Danmark har også antydet at det kan bli aktuelt med frisk kapital.

Wallenberg kan ikke love at han går inn med nye penger denne gang, men mener det er naturlig at alle tre landene engasjerer seg.

– Jeg synes også den norske staten må gjøre mer, sier han.

Norske myndigheter har tidligere gitt SAS en lånegaranti på 1,5 milliarder norske kroner, og Næringsdepartementet sier til DN at regjeringens garantiordning allerede er «betydelig».