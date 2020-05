Covid-19-pandemien har gått svært hardt ut over den internasjonale luftfarten de siste par månedene. Virgin sier at kostnadskutt er nødvendig for å bevare selskapets økonomiske framtid, men tilføyer at de er i dialog med regjeringen om en mulig støttepakke.

– Vi må ta skritt for å omforme og redimensjonere Virgin Atlantic i tråd med etterspørselen, sier selskapets direktør Shai Weiss tirsdag.