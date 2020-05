Norwegian-sjefen lettet og glad over at kriseplanen gikk gjennom

– Det er en utrolig lettelse vi føler nå. Samtidig er det en følelse av innestengt jubel. I disse coronatider har man lyst til å hive seg rundt halsen på folk og juble og handshake, men må liksom holde det litt inne, sa konserndirektør Jacob Schram på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Konserndirektøren takket aksjonærer, ansatte, obligasjonseiere, kunder og myndigheter, og han takket for alle støtteerklæringer i en situasjon han kaller «den mest spennende finansthrilleren i norgeshistorien» og et «gigantisk stormvær».

– Bedre rustet finansielt

– Det som har skjedd nå, er at vi egentlig har fått startlisensen til New Norwegian. Vi er langt bedre rustet nå finansielt, vi er bedre tilpasset og rustet strategisk til å fortsette etter coronakrisen. Men samtidig som vi strekker hendene i været og jubler, så ligger det mye hardt arbeid foran oss. Det er nå vi skal ta det fra strategi til gjennomføring, sa han.

Framover vil Norden være kjernemarkedet til selskapet, men Norwegian nedskalerer langdistanseflygingen med 40 prosent.

Et overveldende flertall av Norwegians aksjonærer stemte ja til ledelsens redningsplan på en ekstraordinær generalforsamling mandag. Målet med redningsplanen til konsernsjef Jacob Schram har vært å få tilgang til et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner.

– Vi må ikke glemme at denne planen forutsetter at vi flyr som i dag fram mot april 2021, altså med sju fly, men hvis etterspørselen kommer tidligere og vi kan slippe opp tidligere, vil vi selvfølgelig, som andre flyselskaper, tilpasse oss det, sa Schram.

Kjos fornøyd med aksjonær-ja

Norwegian-gründer Bjørn Kjos er fornøyd med at over 95 prosent av aksjonærene i selskapet godkjente redningsplanen.

– Det er jeg veldig glad for. Jeg tror det er en god dag for alle ansatte, selskapet og aksjonærene, sier han til TV 2.

Den tidligere Norwegian-sjefen var selv aktiv i arbeidet med å overbevise aksjonærer om å godkjenne styrets forslag til kriseplan. I løpet av helgen var han blant annet i dialog med en gruppe småaksjonærer som hadde varslet at de ville gå imot planen.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos er glad for at aksjonærene har godkjent Norwegian-styrets kriseplan. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Etter Kjos-dialogen snudde aksjonærene.

Til Dagens Næringsliv forteller Kjos at han selv har kjøpt seg opp i selskapet den siste tiden, og at det er veldig stor sannsynlighet for at han vil bli med i emisjonen som kommer nå.

– Jeg har veldig stor tro på emisjonen. Vi får vente og se, men det er en veldig stor sannsynlighet for det, sier Kjos.

Tøffe forhandlinger

Finansdirektør Geir Karlsen fortalte på mandagens pressekonferanse at selskapet ikke klarte å dekke kravene til transje to av betingelsene fra myndighetene og måtte gå direkte på transje tre, som innebærer å ha minimum 8 prosent egenkapitalandel.

– Da så vi ingen annen mulighet enn å prøve å få med oss kreditorene, sa Karlsen.

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse det statlige kriselånet.

Et avgjørende ledd i planen har vært å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer, noe de lyktes med søndag før aksjonærene godtok redningsplanen mandag.

– Alle syns de gir for mye

Ledelsen i selskapet har forhandlet med 24 leasinghus, 4 utestående obligasjonslån, mange andre kreditorer og 15 til 20 banker som finansierer egne fly, ifølge Karlsen.

– Vi har hatt en kryssforhandling med alle disse aktørene, og alle satt og så på hverandre i parallell og ingen ville gi noe mer enn noen andre. Alle syns de gir for mye, også har vi prøvd på dette som vi nå har fått til, sa finansdirektøren.

På spørsmål om på hvem som egentlig har eierkontroll over selskapet framover, svarer styreleder Niels Smedegaard i Norwegian på videolink at styret er komfortabel med strukturen.

– Det blir primært våre leasingselskaper som sitter på den største delen, deretter obligasjonseiere og så øvrige aksjonærer.

