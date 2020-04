Kabinforening vil endre permisjonsreglene

– Vi vil gå i dialog med selskapet og myndighetene for å se hva vi kan få til, for å komme ut av dette på best mulig måte, sier leder Martinus Røkkum.

De ansatte i SAS er organisert gjennom SAS Norge Flygerforening og SAS Norge Kabinforening, som begge er underlagt Parat.

– Vår jobb nå er å følge opp våre medlemmer og sørge for å finne flest mulig løsninger som kan ivareta jobbene til så mange som mulig, sier leder Jan Levi Skogvang i flygerforeningen.

