Lavere ledighet i Rogaland selv under coronasituasjonen

– Selv om ledigheten i øyeblikket ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, er det all grunn til å tro at vår region vil måtte leve med betydelige konsekvenser både av coronakrisen og oljenedturen i lang tid framover, sier ordfører Stanley Wirak i Sandnes.

Bakgrunnen for undersøkelsen var å få en dypere innsikt i de største utfordringene for de ulike bransjene og hvilke tiltak næringene selv vurderer som de viktigste for å komme gjennom krisen. Det ble gjennomført telefonintervjuer med 90 sentrale bedrifter i hele Rogaland.

– Selv om coronakrisen har ført til et sterkt fall i oljeprisen, er oljeleverandørnæringen så langt ikke ekstremt sterkt rammet av coronakrisen. Men om det ikke tas grep, vil det fort endre seg, sier seniorforsker Atle Blomgren ved forskningsinstituttet NORCE i en pressemelding.

Ifølge bedriftene selv er de to klart viktigste offentlige tiltakene så langt endringene i permitteringsregelverket og den midlertidige reduksjonen i arbeidsgiveravgiften.

Spørreundersøkelsen «Effekter på næringslivet og behov for tiltak under corona- og oljepriskrisen 2020» er gjennomført av NORCE på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram for fylkestinget i Rogaland tirsdag.