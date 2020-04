Rederi møter staten i rettssak om omstridt fartøy

Nærings- og fiskeridepartementet mener at driften av Norwegian Gannet er i strid med det gjeldende regelverket, mens rederiet mener de har hatt alle tillatelser på plass, skriver E24.

Bakgrunnen for søksmålet er at slakteskipet Norwegian Gannet fra sommeren av ikke lenger får drive med en dispensasjon som gjør at de kan ta all fisken til Danmark, sortere der og ta eventuell prodfisk med tilbake til Norge for feilretting her.