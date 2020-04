Mærsk Drilling sier opp 100 ansatte

Torsdag ble ansatte i selskapet varslet om at det blir oppsigelser på grunn av mindre aktivitet og investeringer som følge av oljeprisfallet, melder Stavanger Aftenblad/E24.

Blant annet har kontrakten til riggen Maersk Reacher, som har vært hotell for Aker BP på Vallhall, blitt sagt opp.

Fredag vil ansatte bli kontaktet for oppsigelsesmøter. I nedbemanningsprosessen vil ansiennitetsprinsippet bli fulgt, opplyser Frode Larsen, som er leder i Industri Energi-klubben Mærsk Ansattes Forening.

Opprinnelig skulle flere få beskjed om at de mister jobben, men fagforeningen og bedriften har blitt enige om at rundt 50 personer skal permitteres i stedet for å bli oppsagt, ifølge avisa.